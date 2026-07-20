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Concert Symphonique by OISO – FOUGERES Eglise Saint-Sulpice Fougères

dimanche 6 septembre 2026 · Eglise Saint-Sulpice · Fougères

Concert Symphonique by OISO – FOUGERES Eglise Saint-Sulpice Fougères

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
15:30
Heure de fin
17:00
Lieu
Eglise Saint-Sulpice
Adresse
7 rue le bouteiller
Ville
35300 Fougères
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Gratuit

Découvrez OISO, un nouvel orchestre qui insuffle un souffle nouveau à la musique symphonique. Pensé comme un orchestre ouvert, jeune et dynamique, OISO (Orchestre Imaginaire Symphonique de l’Ouest) a pour ambition de faire vibrer tous les publics à travers les grandes œuvres du répertoire symphonique, les musiques écrites pour l’image, ainsi que des créations symphoniques originales. Pour ce premier rendez-vous à Fougères, retrouvez OISO le dimanche 6 septembre à 15h30, à l’église Saint-Sulpice

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