AGENDA · Fougères
Concert Symphonique by OISO – FOUGERES Eglise Saint-Sulpice Fougères
dimanche 6 septembre 2026 · Eglise Saint-Sulpice · Fougères
Informations pratiques
Découvrez OISO, un nouvel orchestre qui insuffle un souffle nouveau à la musique symphonique. Pensé comme un orchestre ouvert, jeune et dynamique, OISO (Orchestre Imaginaire Symphonique de l’Ouest) a pour ambition de faire vibrer tous les publics à travers les grandes œuvres du répertoire symphonique, les musiques écrites pour l’image, ainsi que des créations symphoniques originales. Pour ce premier rendez-vous à Fougères, retrouvez OISO le dimanche 6 septembre à 15h30, à l’église Saint-Sulpice
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