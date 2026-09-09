Balade interactive Baludik « Escapade temporelle aux Bormettes », Parking de l’Ecole Antoine Bussone, La Londe-les-Maures

Informations pratiques

Balade interactive Baludik « Escapade temporelle aux Bormettes » 19 et 20 septembre Parking de l’Ecole Antoine Bussone Var

Téléchargement gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

Avec l’application Baludik et aux côtés de votre fidèle compagnon Touky le Toucan, menez une quête dans ce quartier historique des Bormettes pour découvrir la richesse de son patrimoine et les personnages clefs de l’histoire locale. Entre amis ou en famille, ce jeu de piste numérique est adapté pour tous dès 8 ans. Il vous propose un circuit d’environ 1h30 à pied, au départ du parking de l’Ecole Antoine Bussone. L’application vous guide sur l’itinéraire à suivre pour atteindre chacune des dix étapes du circuit et vous donne des indices pour accomplir des missions. En cliquant sur les icônes interactifs, elle dévoile des anecdotes, des photos d’antan et vous emmène à rencontrer des personnages historiques.

Application « Baludik » à télécharger gratuitement sur Apple Store ou Play Store. Puis, télécharger le parcours avec le QRcode depuis l’application. Suivez le guide de point en point. Touchez les zones interactives pour accéder à des contenus et aller au bout de votre aventure !

Nos conseils pour une expérience optimale :

– Avant de commencer, chargez vos appareils et allumez le son.

– Le circuit est pensé pour votre sécurité, ne vous éloignez pas des voies de circulation localisées par l’application.

Parking de l’Ecole Antoine Bussone Ecole Antoine Bussone 83250 La Londe-les-Maures La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.mpmtourisme.com/loisir/balade-interactive-baludik-escapade-temporelle-aux-bormettes

Avec l’application Baludik, voyage dans le temps à la découverte des secrets d’histoire d’un quartier à l’origine de la naissance de La Londe les Maures !

Office de Tourisme de La Londe les Maures