Exposition « Autour du pointu », Port Miramar, La Londe-les-Maures
samedi 19 septembre 2026 · Port Miramar · La Londe-les-Maures
Informations pratiques
Exposition « Autour du pointu » 19 et 20 septembre Port Miramar Var
Gratuit et en libre accès
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00
Le long du quai des pêcheurs, venez découvrir librement l’exposition-photos grand format, issue de collections privées de photographies de familles londaises, dédiée au pointu et à la pêche en mer à bord de ce bateau traditionnel.
« Une découverte pour certains, des souvenirs pour d’autres et sans doute un brin de nostalgie pour beaucoup » (JF, membre de l’association ALPHA).
Exposition de la Ville de La Londe et de l’Office de Tourisme, conçue par les associations A.L.P.H.A. (Action Londaise pour le Patrimoine, l’Histoire et l’Archéologie) et Tonton Roger.
Port Miramar Port Miramar, 83250 La Londe les Maures La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 01 53 10 Parking à proximité
Exposition de photographies grand format sur la pêche en mer et les bateaux traditionnels de La Londe-les-Maures. Pêche Pointu
Office de tourisme de La Londe
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