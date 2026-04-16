Plougonvelin

Balade Kayak Fort de Bertheaume

Plage du Perzel Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 16:00:00

fin : 2026-07-09 18:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Au départ de la plage du Perzel, nous allons découvrir la côte sauvage de la mer d’Iroise, partir d’une baie, pour se retrouver en face de la falaise découpée.

Au creux de chaque pierre, une histoire nous vient.

Partons à la recherche du lien entre les êtres vivants qui l’habitent, ceux du dessus, du dessous, qui font la passerelle entre ces mondes comme le fou de Bassan.

C’est sans bruit, sans moteur, avec le vent, la houle que nous irons explorer cette zone riche en faune, en flore, où les goûts et les couleurs se mélangent.

Une immersion douce, aux abords des falaises et des courants de la mer d’Iroise.

Voyage en petit comité, selon les envies

Exploration des tombants rocheux et des grottes à marée basse pour découvrir la vie cachée qui s’y trouve

Sortie avec un peu de houle pour jouer dans les courants, explorer les sensations de la mer d’Iroise qui se réveille.

Balade tardive au coucher de soleil. .

Plage du Perzel Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 68 09 99 80

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English : Balade Kayak Fort de Bertheaume

L’événement Balade Kayak Fort de Bertheaume Plougonvelin a été mis à jour le 2026-04-16 par OT IROISE BRETAGNE