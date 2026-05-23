BALADE LA TRESCOULE Octon
BALADE LA TRESCOULE Octon dimanche 14 juin 2026.
Octon
BALADE LA TRESCOULE
12 Place Paul Vigne d’Octon Octon Hérault
Tarif : 80 – 80 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
BALADE LA TRESCOULE
Création de la 5eme balade annuelle de la Trescoule, celle ci ce fera le dimanche 14 juin. La balade traversera toute nos belle routes du Lodevois Larzac, 172km de balade au départ d’Octon, un repas convivial ce fera par la suite avec après midi pétanque ensemble .
12 Place Paul Vigne d’Octon Octon 34800 Hérault Occitanie +33 6 74 16 07 85
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English : BALADE LA TRESCOULE
LA TRESCOULE WALK
L’événement BALADE LA TRESCOULE Octon a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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