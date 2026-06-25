Balade « Le bassin du Bois-Briand, miroir de biodiversité » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-05 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Adulte, Senior

Guidé.e par plusieurs membres des associations lucéennes porteuses du projet « Le bassin du Bois-Briand, miroir de biodiversité », découvrez les richesses naturelles et patrimoniales de ce site historique unique et pourtant méconnu, situé à la frontière de Nantes et Sainte-Luce-sur-Loire ! Aménagé au 17e siècle pour agrémenter les jardins à la française du château du Bois-Briand, ce bassin regorge d’une faune et d’une flore à connaître et à protéger. Cette balade sera l’occasion pour les associations de présenter les installations prévues dans le cadre de ce projet porté dans le cadre de la dernière édition des Lieux à réinventer. Visite proposée par CLEMENTINE et Au Bord Du Fleuve.Jauge limitéeInscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)Durée estimée : 2h pour 500 m

Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 44000

07 64 51 66 75 https://my.weezevent.com/balade-le-bassin-du-bois-briand-miroir-de-biodiversite



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