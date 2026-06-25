Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade « Le bassin du Bois-Briand, miroir de biodiversité » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes

Balade « Le bassin du Bois-Briand, miroir de biodiversité » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes

Balade « Le bassin du Bois-Briand, miroir de biodiversité » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes mercredi 5 août 2026.

Lieu : Direction du patrimoine et de l'archéologie

Adresse : 13 rue de Briord 44000 Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 10:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-05 10:00 – 12:00
Gratuit : oui  Adulte, Senior 

Guidé.e par plusieurs membres des associations lucéennes porteuses du projet « Le bassin du Bois-Briand, miroir de biodiversité », découvrez les richesses naturelles et patrimoniales de ce site historique unique et pourtant méconnu, situé à la frontière de Nantes et Sainte-Luce-sur-Loire ! Aménagé au 17e siècle pour agrémenter les jardins à la française du château du Bois-Briand, ce bassin regorge d’une faune et d’une flore à connaître et à protéger. Cette balade sera l’occasion pour les associations de présenter les installations prévues dans le cadre de ce projet porté dans le cadre de la dernière édition des Lieux à réinventer. Visite proposée par CLEMENTINE et Au Bord Du Fleuve.Jauge limitéeInscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)Durée estimée : 2h pour 500 m

Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 44000
07 64 51 66 75 https://my.weezevent.com/balade-le-bassin-du-bois-briand-miroir-de-biodiversite


Afficher la carte du lieu Direction du patrimoine et de l’archéologie et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)