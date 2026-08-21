Balade le long de l’Arve, Autre lieu, Genève
samedi 3 octobre 2026 · Autre lieu · Genève
Informations pratiques
Balade le long de l’Arve Samedi 3 octobre, 14h00 Autre lieu
Prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Dans le cadre de l’exposition « Léman être vivant », Hydromondes en partenariat avec l’OCEAU vous propose une balade au bord de l’Arve pour en apprendre plus sur cet affluent du Rhône.
Cette excursion invite à partir à la découverte de l’Arve. D’où vient l’eau ? Où va-t-elle ? Nous prenons le temps de nous situer dans le grand cycle de l’eau en abordant la notion de bassin versant. Le thème de la santé des cours d’eau servant de fil rouge à cette excursion, plusieurs temps d’observation et de diagnostic de la rivière jalonnent sa descente.
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://asleman.org/events/?ameliaEventId=156&ameliaEventPopup=156 »}]
Dans le cadre de l’exposition « Léman être vivant », Hydromondes en partenariat avec l’OCEAU vous propose une balade au bord de l’Arve pour en apprendre plus sur cet affluent du Rhône.
DR
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