Balade « Le quartier Clos-Toreau » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-31 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Adulte, Senior

Le Clos-Toreau est un exemple de réflexion sur ce qui définit un quartier. Qu’est-ce qu’un quartier qui « fonctionne » et quelle est sa recette ? Longtemps enclavé entre le quartier Saint-Jacques et la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, le Clos-Toreau a été l’objet d’un vaste plan de réaménagement entre 2004 et 2019 pour s’ouvrir vers le reste de la ville de Nantes. Les bâtiments et aménagements dans l’espace public sont les éléments les plus faciles à identifier dans le paysage urbain. Toutefois, penser le désenclavement ne se limite pas à l’aspect matériel. Comment favoriser l’appropriation de l’espace par les habitants, faire vivre le quartier et redéfinir sa place sur le territoire ? Pour mieux connaître le Clos-Toreau : immersion au cœur du quartier à la rencontre de son histoire et de ses habitants. Visite proposée par Léonie Moreau, guide-conférencière, et Anne Gruand, habitante du quartier.Jauge limitéeInscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)Durée estimée : 2h pour 2 km

Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 44000

07 64 51 66 75 https://my.weezevent.com/balade-le-quartier-clos-toreau



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