AGENDA · Nantes
Salon de lecture, Pataugeoire de la Halvêque, Nantes
jeudi 30 juillet 2026 · Pataugeoire de la Halvêque · Nantes
Informations pratiques
Salon de lecture Jeudi 30 juillet, 16h00 Pataugeoire de la Halvêque Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T16:00:00+02:00 – 2026-07-30T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-30T16:00:00+02:00 – 2026-07-30T17:30:00+02:00
En partenariat avec la compagnie PaQ’la Lune dans le cadre des Rendez-vous aux pataugeoires
Renseignements à la bibliothèque Erdre-Batignolles
Pataugeoire de la Halvêque Rue Léon Serpollet – Nantes Nantes 44305 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire
En partenariat avec la compagnie PaQ’la Lune dans le cadre des Rendez-vous aux pataugeoires été2026
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