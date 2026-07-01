Salon de lecture, Pataugeoire de la Halvêque, Nantes

Informations pratiques

Salon de lecture Jeudi 30 juillet, 16h00 Pataugeoire de la Halvêque Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T16:00:00+02:00 – 2026-07-30T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-30T16:00:00+02:00 – 2026-07-30T17:30:00+02:00

En partenariat avec la compagnie PaQ’la Lune dans le cadre des Rendez-vous aux pataugeoires

Renseignements à la bibliothèque Erdre-Batignolles

Pataugeoire de la Halvêque Rue Léon Serpollet – Nantes Nantes 44305 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire

En partenariat avec la compagnie PaQ’la Lune dans le cadre des Rendez-vous aux pataugeoires été2026