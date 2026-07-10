Balade « Le quartier Toutes-Aides : de l’indépendance à l’annexion » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes
lundi 3 août 2026 · Direction du patrimoine et de l'archéologie · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-03 10:00 – 12:00
Gratuit : oui Adulte, Senior
Au 19e siècle, le quartier Toutes-Aides de la commune de Doulon se transforme. Porté par l’essor industriel de Nantes, il accueille une population ouvrière nouvelle et s’urbanise, contrastant avec le bourg du Vieux-Doulon resté rural. Des équipements comme l’école ou la mairie, fraîchement restaurée et réouverte au public en mai 2026, y sont implantés. Découvrez l’histoire de ce quartier doulonnais devenu nantais en 1908 ! Visite proposée par Daniel Coutant, contributeur à Nantes Patrimonia, et Noémie Boulay de la Direction du patrimoine et de l’archéologie.Jauge limitéeInscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)Durée estimée : 2h pour 2,5 km
Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 44000
07 64 51 66 75 https://my.weezevent.com/balade-le-quartier-toutes-aides-de-lindependance-a-lannexion
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