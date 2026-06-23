Balade lecture Médiathèque Saint-Yrieix-sur-Charente

Saint-Yrieix-sur-Charente

Balade lecture

Médiathèque 19 bis avenue de l’Union Saint-Yrieix-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 09:30:00

fin : 2026-07-03 11:30:00

Date(s) :

2026-07-03

La médiathèque prend l’air ! Au gré d’une petite balade autour de L’Esplanade (3km environ sur route et chemin) les bibliothécaires vous proposent des pauses lectures. Laissez vous emporter par ces textes courts dont elles vous feront la lecture.

.

Médiathèque 19 bis avenue de l’Union Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 69 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The library is heading outdoors! During a short walk around L’Esplanade (about 3 km on roads and trails), the librarians will be offering reading breaks. Let yourself be swept away by these short stories that they’ll read to you.

L’événement Balade lecture Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême