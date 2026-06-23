Exposition Elle court, elle court, l’aiguille de Maï Médiathèque Saint-Yrieix-sur-Charente

Saint-Yrieix-sur-Charente

Exposition Elle court, elle court, l’aiguille de Maï

Médiathèque 19 bis avenue de l’Union Saint-Yrieix-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-01 09:00:00

fin : 2026-08-29 13:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Elle court, elle court, l’aiguille… Les doigts dansent, tressent, relient, d’un point à l’autre, d’un rivage à l’autre, des falaises du Cap Fréhel aux forêts des Saumonards, des embruns bretons à la lumière oléronaise … Elle brode un imaginaire maritime

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Médiathèque 19 bis avenue de l’Union Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 69 50

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English :

It runs, it runs, the needle… Fingers dance, weave, and connect, from one stitch to the next, from one shore to the next, from the cliffs of Cap Fréhel to the forests of Les Saumonards, from the Breton sea spray to the light of Oléron? She weaves a maritime fantasy

L’événement Exposition Elle court, elle court, l’aiguille de Maï Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême