Paimpol

Balade Les Belles de Nuit

Pointe de Guilben Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:30:00

fin : 2026-08-05 23:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Un lieu chargé d’histoires et de belles de nuit . Au crépuscule rougeoyant, venez découvrir, avec une animatrice Nature, celles qui peuplent la baie de Cruckin les chauves-souris, mais pas que… Vous pourrez aussi écouter les légendes de ce petit bout de terre paimpolaise avec un conteur du pays ! Et même visiter les blockhaus, logis de nos Belles de nuit et témoins d’une autre histoire. .

Pointe de Guilben Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 41 67 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade Les Belles de Nuit Paimpol a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol