Balade Les Belles de Nuit Paimpol
Balade Les Belles de Nuit Paimpol mercredi 5 août 2026.
Paimpol
Balade Les Belles de Nuit
Pointe de Guilben Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:30:00
fin : 2026-08-05 23:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Un lieu chargé d’histoires et de belles de nuit . Au crépuscule rougeoyant, venez découvrir, avec une animatrice Nature, celles qui peuplent la baie de Cruckin les chauves-souris, mais pas que… Vous pourrez aussi écouter les légendes de ce petit bout de terre paimpolaise avec un conteur du pays ! Et même visiter les blockhaus, logis de nos Belles de nuit et témoins d’une autre histoire. .
Pointe de Guilben Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 41 67 53
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English :
L’événement Balade Les Belles de Nuit Paimpol a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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