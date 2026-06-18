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Balade Les Belles de Nuit Paimpol

Balade Les Belles de Nuit Paimpol mercredi 5 août 2026.

Adresse : Pointe de Guilben

Ville : 22500 Paimpol

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Paimpol

Balade Les Belles de Nuit

Pointe de Guilben Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:30:00
fin : 2026-08-05 23:30:00

Date(s) :
2026-08-05

Un lieu chargé d’histoires et de belles de nuit . Au crépuscule rougeoyant, venez découvrir, avec une animatrice Nature, celles qui peuplent la baie de Cruckin les chauves-souris, mais pas que… Vous pourrez aussi écouter les légendes de ce petit bout de terre paimpolaise avec un conteur du pays ! Et même visiter les blockhaus, logis de nos Belles de nuit et témoins d’une autre histoire.   .

Pointe de Guilben Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 41 67 53 

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English :

L’événement Balade Les Belles de Nuit Paimpol a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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