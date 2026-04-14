Balade « Les fortifications disparues », Rue du Moulin, Rue

Balade « Les fortifications disparues » Vendredi 26 juin, 10h00 Rue du Moulin Somme

visite gratuite, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00

Les fortifications, portes, bastions et demi-lunes ont disparu depuis plus de 350 ans. Pourtant, certains paysages urbains permettent d’imaginer l’emplacement de ces anciennes constructions militaires. Partons à leur recherche…

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Promenons-nous dans Rue, entre patrimoine et histoire de cette ancienne ville fortifiée. visite de ville fortifications

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