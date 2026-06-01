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Tournée estivale – La Palmyre, La Palmyre, Rue

Tournée estivale – La Palmyre, La Palmyre, Rue

Tournée estivale – La Palmyre, La Palmyre, Rue mardi 28 juillet 2026.

Lieu : La Palmyre

Adresse : Rue

Ville : 80120 Rue

Département : Somme

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Tournée estivale – La Palmyre Mardi 28 juillet, 09h00 La Palmyre Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T09:00:00+02:00 – 2026-07-28T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-28T09:00:00+02:00 – 2026-07-28T18:00:00+02:00

La Palmyre Rue Rue 80120 Somme Hauts-de-France
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