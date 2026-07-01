Informations pratiques

Rue

Ferya des Hensons

Rue Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

La Ferya des Hensons est la fête annuelle de la race équine Henson, cheval né en Baie de Somme du croisement entre le Fjord norvégien et le Selle Français. Organisée chaque été en juillet au Haras Henson de la Ferme de Saint-Jean à Rue, dans le hameau de Larronville, cette journée gratuite et familiale réunit éleveurs, cavaliers et passionnés autour de concours d’élevage, de jeux équestres spectaculaires et d’animations champêtres. Avec environ 1 200 chevaux Henson en France dont 200 sur le site du Marquenterre, cet événement met en lumière une race locale emblématique de la Picardie maritime. Temps forts Ferya des Hensons 2026

Fête annuelle du cheval Henson en Baie de Somme

Concours d’élevage et élection du poulain de l’année

Jeux équestres polocrosse, push-ball, voltige, cutting

Marché de producteurs et restauration locale

Entrée libre et gratuite

Cadre exceptionnel du Haras Henson à Rue

La Ferya des Hensons est la fête annuelle de la race équine Henson, cheval né en Baie de Somme du croisement entre le Fjord norvégien et le Selle Français. Organisée chaque été en juillet au Haras Henson de la Ferme de Saint-Jean à Rue, dans le hameau de Larronville, cette journée gratuite et familiale réunit éleveurs, cavaliers et passionnés autour de concours d’élevage, de jeux équestres spectaculaires et d’animations champêtres. Avec environ 1 200 chevaux Henson en France dont 200 sur le site du Marquenterre, cet événement met en lumière une race locale emblématique de la Picardie maritime. Temps forts Ferya des Hensons 2026

Fête annuelle du cheval Henson en Baie de Somme

Concours d’élevage et élection du poulain de l’année

Jeux équestres polocrosse, push-ball, voltige, cutting

Marché de producteurs et restauration locale

Entrée libre et gratuite

Cadre exceptionnel du Haras Henson à Rue .

Rue 80120 Somme Hauts-de-France

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English :

The Ferya des Hensons is the annual festival celebrating the Henson breed, a horse native to the Baie de Somme that resulted from a cross between the Norwegian Fjord and the Selle Français. Held every July at the Henson Stud Farm at Ferme de Saint-Jean-en-Rue, in the hamlet of Larronville, this free, family-friendly event brings together breeders, riders, and enthusiasts for breeding competitions, spectacular equestrian games, and rural entertainment. With approximately 1,200 Henson horses in France—200 of which are located in the Marquenterre region—this event showcases a local breed that is emblematic of the Maritime Picardy region. Highlights of Ferya des Hensons 2026

Annual Henson Horse Festival in the Somme Bay

Breeding competition and selection of the Foal of the Year

Equestrian games: polocrosse, push-ball, vaulting, cutting

Farmers’ market and local food vendors

Free admission

Exceptional setting at the Haras Henson in Rue

L’événement Ferya des Hensons Rue a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre