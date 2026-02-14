Balade les jeudis des villages Chéray Place du Marché Saint-Georges-d’Oléron

Saint-Georges-d’Oléron

Balade les jeudis des villages Chéray

Place du Marché Chéray Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06 19:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Balade commentée pour découvrir le village de Chéray avec Corinne Pelletier.

Rendez-vous sur la place du marché.

Chéray et son marché très animé représente un Trait d’union entre le bourg de Saint Georges et ses villages.

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Place du Marché Chéray Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 63 75

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English :

Guided tour of the village of Chéray with Corinne Pelletier.

Meet at the market square.

Chéray and its lively market represent a link between the town of Saint Georges and its villages.

L’événement Balade les jeudis des villages Chéray Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes