Balade les jeudis des villages Chéray Place du Marché Saint-Georges-d’Oléron
Balade les jeudis des villages Chéray Place du Marché Saint-Georges-d’Oléron jeudi 6 août 2026.
Saint-Georges-d’Oléron
Balade les jeudis des villages Chéray
Place du Marché Chéray Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06 19:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Balade commentée pour découvrir le village de Chéray avec Corinne Pelletier.
Rendez-vous sur la place du marché.
Chéray et son marché très animé représente un Trait d’union entre le bourg de Saint Georges et ses villages.
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Place du Marché Chéray Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 63 75
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English :
Guided tour of the village of Chéray with Corinne Pelletier.
Meet at the market square.
Chéray and its lively market represent a link between the town of Saint Georges and its villages.
L’événement Balade les jeudis des villages Chéray Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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