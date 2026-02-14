Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade les jeudis des villages Chéray Place du Marché Saint-Georges-d’Oléron

Balade les jeudis des villages Chéray Place du Marché Saint-Georges-d’Oléron jeudi 6 août 2026.

Lieu : Place du Marché

Adresse : Chéray

Ville : 17190 Saint-Georges-d'Oléron

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 0

Saint-Georges-d’Oléron

Balade les jeudis des villages Chéray

Place du Marché Chéray Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06 19:30:00

Date(s) :
2026-08-06

Balade commentée pour découvrir le village de Chéray avec Corinne Pelletier.
Rendez-vous sur la place du marché.
Chéray et son marché très animé représente un  Trait d’union  entre le bourg de Saint Georges et ses villages.
  .

Place du Marché Chéray Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 63 75 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour of the village of Chéray with Corinne Pelletier.
Meet at the market square.
Chéray and its lively market represent a link between the town of Saint Georges and its villages.

L’événement Balade les jeudis des villages Chéray Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

À voir aussi à Saint-Georges-d'Oléron (Charente-Maritime)