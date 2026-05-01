Fête nationale et bal 2026 Saint-Georges-d’Oléron
Fête nationale et bal 2026 Saint-Georges-d’Oléron lundi 13 juillet 2026.
Saint-Georges-d’Oléron
Fête nationale et bal 2026
Parvis de l’église Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 01:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Venez célébrer la fête nationale au coeur de St Georges d’Oléron !
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Parvis de l’église Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 51 02 accueil@saintgeorgesoleron.fr
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English : Fête nationale and Ball 2026
Come and celebrate Bastille Day in the heart of St Georges d’Oléron!
L’événement Fête nationale et bal 2026 Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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