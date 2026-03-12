Insolites projections à la Micro-Folie Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Insolites projections à la Micro-Folie

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Cet été, la médiathèque de Saint-Georges-d’Oléron propose aux enfants de vivre de belles aventures sur grand écran avec les Insolites projections , un rendez-vous estival dédié au jeune public. Renseignements au 05 46 75 50 14

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Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

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English :

This summer, the Saint-Georges-d?Oléron mediatheque is offering children the chance to experience some great adventures on the big screen with Insolites projections , a summer event dedicated to young audiences. Information: 05 46 75 50 14

L’événement Insolites projections à la Micro-Folie Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes