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Les Mardis des Forts Boyardville Saint-Georges-d’Oléron

Les Mardis des Forts Boyardville Saint-Georges-d’Oléron mardi 14 juillet 2026.

Lieu : Boyardville

Adresse : Allée du Fort Panorama

Ville : 17190 Saint-Georges-d'Oléron

Département : Charente-Maritime

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0

Saint-Georges-d’Oléron

Les Mardis des Forts

Boyardville Allée du Fort Panorama Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :
2026-07-14 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-18

Balade découverte des Forts Napoléoniens de Boyardville, visite guidée par Philippe Lafon, historien, dans le cadre des Mardis des Forts organisé par la mairie.
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Boyardville Allée du Fort Panorama Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 63 75 

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English :

Guided tour of Boyardville’s Napoleonic Forts, led by historian Philippe Lafon, as part of the Mardis des Forts program organized by the Town Hall.

L’événement Les Mardis des Forts Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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