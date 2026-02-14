Les Mardis des Forts Boyardville Saint-Georges-d’Oléron
Les Mardis des Forts Boyardville Saint-Georges-d’Oléron mardi 14 juillet 2026.
Saint-Georges-d’Oléron
Les Mardis des Forts
Boyardville Allée du Fort Panorama Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-08-18 12:00:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-18
Balade découverte des Forts Napoléoniens de Boyardville, visite guidée par Philippe Lafon, historien, dans le cadre des Mardis des Forts organisé par la mairie.
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Boyardville Allée du Fort Panorama Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 63 75
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English :
Guided tour of Boyardville’s Napoleonic Forts, led by historian Philippe Lafon, as part of the Mardis des Forts program organized by the Town Hall.
L’événement Les Mardis des Forts Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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