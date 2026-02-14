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Balade les jeudis des villages Notre Dame-en-l’Isle Place des Seigneurs Saint-Georges-d’Oléron

Balade les jeudis des villages Notre Dame-en-l’Isle Place des Seigneurs Saint-Georges-d’Oléron jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : Place des Seigneurs

Adresse : Notre- Dame-en-l'Isle

Ville : 17190 Saint-Georges-d'Oléron

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 0

Saint-Georges-d’Oléron

Balade les jeudis des villages Notre Dame-en-l’Isle

Place des Seigneurs Notre- Dame-en-l’Isle Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30 19:30:00

Date(s) :
2026-07-30

Balade commentée pour découvrir le village de Notre-Dame-en-l’Isle avec Corinne Pelletier.
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Place des Seigneurs Notre- Dame-en-l’Isle Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 63 75 

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English :

Guided tour of the village of Notre-Dame-en-l’Isle with Corinne Pelletier.

L’événement Balade les jeudis des villages Notre Dame-en-l’Isle Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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