Saint-Georges-d’Oléron

Balade les jeudis des villages Sauzelle

Salle des fêtes (dans le jardinet) Rue des Saulniers Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23 19:30:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-27

Balade commentée pour découvrir le village de Sauzelle avec Corinne Pelletier.

Rendez-vous dans le jardinet de la salle des fêtes.

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Salle des fêtes (dans le jardinet) Rue des Saulniers Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 63 75

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English :

Guided tour of the village of Sauzelle with Corinne Pelletier.

Meet in the garden of the village hall.

L’événement Balade les jeudis des villages Sauzelle Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes