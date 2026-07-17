Balade littéraire autour du domaine des Choisinets, Site historique des Choisinets, Saint-Flour-de-Mercoire

Informations pratiques

Balade littéraire autour du domaine des Choisinets Dimanche 20 septembre, 15h00 Site historique des Choisinets Lozère

Gratuit. Nombre de places : 25.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Au fil d’une balade de 3 km ponctuée de huit haltes, découvrez des extraits du roman L’Île haute de Valentine Goby, récit initiatique et véritable roman-paysage.

Dans un cadre naturel, trois lectrices feront résonner le texte et éveilleront votre imagination.

Site historique des Choisinets Le bourg, 48300 Saint-Flour de Mercoire Saint-Flour-de-Mercoire 48300 Lozère Occitanie 06 50 53 47 69 https://choisinait.fr/ http://www.facebook.com/lechoisinait Le site historique des Choisinets est un ensemble imposant et atypique, niché au fond d’une petite vallée en Margeride au nord-est de la Lozère près du village de Saint-Flour de Mercoire. Il est composé des ruines de deux anciennes tours d’un château des XIIe et XIIIe siècle et d’un ancien orphelinat ainsi que d’une ancienne église en cours de restauration. Le site est en cours de sécurisation depuis 2021 grâce à la mission de Stéphane Bern qui a désigné ce lieu comme site de maillage pour l’année 2020 pour le département de la Lozère. Le Conseil départemental de Lozère apporte lui aussi participe aux travaux par l’attribution de subventions depuis 2023. L’association « Le Choisinait », propriétaire des lieux, a pour but de sauvegarder ce patrimoine rural et de le rendre accessible au plus grand nombre : construction d’un amphithéâtre de verdure, lieu de promenade et de manifestations culturelles dans un premier temps. Vous pouvez accéder au lieu en voiture, vélo ou à pied depuis Langogne 48300 à 5 km, ou depuis le village de Saint-Flour de Mercoire à 2 km.

Au travers de 8 haltes sur une balade de 3 kms, vous découvrirez et écouterez la lecture d’extraits d’un roman de Valentine Goby, l’Ile Haute, récit initiatique d’un roman-paysage.

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