Visite commentée : découvrez la chapelle et l’orphelinat des Choisinets, Site historique des Choisinets, Saint-Flour-de-Mercoire

Informations pratiques

Visite commentée : découvrez la chapelle et l’orphelinat des Choisinets Samedi 19 septembre, 14h00, 19h00 Site historique des Choisinets Lozère

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Nous vous accompagnerons à la découverte des lieux et de leur histoire, du Moyen Âge à nos jours, avec une parenthèse consacrée à la restauration du site.

Site historique des Choisinets Le bourg, 48300 Saint-Flour de Mercoire Saint-Flour-de-Mercoire 48300 Lozère Occitanie 06 50 53 47 69 https://choisinait.fr/ http://www.facebook.com/lechoisinait Le site historique des Choisinets est un ensemble imposant et atypique, niché au fond d’une petite vallée en Margeride au nord-est de la Lozère près du village de Saint-Flour de Mercoire. Il est composé des ruines de deux anciennes tours d’un château des XIIe et XIIIe siècle et d’un ancien orphelinat ainsi que d’une ancienne église en cours de restauration. Le site est en cours de sécurisation depuis 2021 grâce à la mission de Stéphane Bern qui a désigné ce lieu comme site de maillage pour l’année 2020 pour le département de la Lozère. Le Conseil départemental de Lozère apporte lui aussi participe aux travaux par l’attribution de subventions depuis 2023. L’association « Le Choisinait », propriétaire des lieux, a pour but de sauvegarder ce patrimoine rural et de le rendre accessible au plus grand nombre : construction d’un amphithéâtre de verdure, lieu de promenade et de manifestations culturelles dans un premier temps. Vous pouvez accéder au lieu en voiture, vélo ou à pied depuis Langogne 48300 à 5 km, ou depuis le village de Saint-Flour de Mercoire à 2 km.

Nous vous accompagnerons à la découverte des lieux et de leur histoire, du Moyen Âge à nos jours, avec une parenthèse consacrée à la restauration du site.

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