Informations pratiques

Saint-Flour-de-Mercoire

OUVERTURE DE LA SAISON À L’ARENTELLE

Saint-Flour-de-Mercoire Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

L’ Association Les Cantonniers vous invitent à fêter l’ouverture de la saison 2026-2027 au théâtre de l’ Arentelle.

Au programme

(Re)Diffusion du film-documentaire Tendre des fils , repas sur place, présentation du projet, goûter, Scène ouverte, Spectacle D’un rêve à l’Autre de Pépito Matéo et Gigi Bigot, soirée festive…

Réservation vivement conseillée.

L’ Association Les Cantonniers vous invitent à fêter l’ouverture de la saison 2026-2027 au théâtre de l’ Arentelle.

Au programme

10h (Re)Diffusion du film-documentaire Tendre des fils

12h Repas sur place à 10€ (sur réservation ou tiré du sac)

14h Présentation du projet, en présence de la nouvelle équipe de l’Arentelle, et des partenaires du projet

15h Goûter sur place au café ou tiré du sac

16h Présentation de saison ludique !

18h Scène ouverte

19h Apéritif et buffet participatif, apportez vos petits fours !

20h Spectacle D’un rêve à l’Autre de Pépito Matéo et Gigi Bigot

21h Début de soirée festive

Réservation vivement conseillée. .

Saint-Flour-de-Mercoire 48300 Lozère Occitanie +33 6 78 91 15 74 lescantonniers48@gmail.com

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English :

The Les Cantonniers Association invites you to celebrate the opening of the 2026–2027 season at the Théâtre de l’Arentelle.

On the program:%A0

A screening of the documentary film “Tendre des fils,” a meal on site, a presentation of the project, a cocktail reception, Open mic, the show *D’un rêve à l’Autre* by Pépito Matéo and Gigi Bigot, a festive evening…

Reservations are strongly recommended.

L’événement OUVERTURE DE LA SAISON À L’ARENTELLE Saint-Flour-de-Mercoire a été mis à jour le 2026-08-25 par 48-OT Langogne