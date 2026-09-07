Balade Littéraire, Médiathèque Intercommunale CAZALS, Cazals
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Intercommunale CAZALS · Cazals
Informations pratiques
Balade Littéraire Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque Intercommunale CAZALS Lot
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Balade poétique – « Des Lettres »
Balade d’environ 5 km avec lecture des lettres de personnes connues, proposée par les bénévoles de la Bibliothèque de Cazals. Goûter offert.
Durée : 3h / Prévoir chaussures de marche ou rando
17h Atelier d’écriture gratuit (uniquement sur inscription au 06 71 79 23 49)
19h Repas partagé (apportez votre repas, vos assiettes et vos couverts)
RDV devant la bibliothèque de Cazals.
Médiathèque Intercommunale CAZALS Rue des Prades, 46250 Cazals Cazals 46250 Lot Occitanie
Biblis en folie 2026
©Bibliothèque Cazals
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