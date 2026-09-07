Balade Littéraire, Médiathèque Intercommunale CAZALS, Cazals

Informations pratiques

Balade Littéraire Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque Intercommunale CAZALS Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Balade poétique – « Des Lettres »

Balade d’environ 5 km avec lecture des lettres de personnes connues, proposée par les bénévoles de la Bibliothèque de Cazals. Goûter offert.

Durée : 3h / Prévoir chaussures de marche ou rando

17h Atelier d’écriture gratuit (uniquement sur inscription au 06 71 79 23 49)

19h Repas partagé (apportez votre repas, vos assiettes et vos couverts)

RDV devant la bibliothèque de Cazals.

Médiathèque Intercommunale CAZALS Rue des Prades, 46250 Cazals Cazals 46250 Lot Occitanie

Biblis en folie 2026

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