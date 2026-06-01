Marché de Noël à Cazals Salle des fêtes Cazals dimanche 13 décembre 2026.

Cazals

Marché de Noël à Cazals

Salle des fêtes Place de la Victoire Cazals Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 10:00:00

fin : 2026-12-13 17:00:00

Date(s) :

2026-12-13

Le rendez-vous est donné pour le traditionnel marché de Noël

Le rendez-vous est donné pour le traditionnel marché de Noël. Venez flâner au milieu des stands, dénicher vos cadeaux de Noël et profiter de chants traditionnels de Noël.

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Salle des fêtes Place de la Victoire Cazals 46250 Lot Occitanie +33 6 67 20 98 90 genevieve.roques@gmail.com

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English :

The date is set for the traditional Christmas market

L’événement Marché de Noël à Cazals Cazals a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cazals-Salviac