Informations pratiques

Cazals

Vide-greniers de l’ACA à Cazals

Place du village Cazals Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 08:00:00

fin : 2026-08-16 17:00:00

Date(s) :

2026-08-16

L'Association des Commerçants et Artisans de Cazals vous convie à son traditionnel vide-grenier (anciennement foire au troc) toute la journée, dans tout le village

L'Association des Commerçants et Artisans de Cazals vous convie à son traditionnel vide-grenier (anciennement foire au troc) toute la journée, dans tout le village. Venez découvrir votre brocante d'été pour des trouvailles uniques et des trésors cachés !

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Place du village Cazals 46250 Lot Occitanie acacazals46@gmail.com

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English :

The Cazals Merchants and Artisans Association invites you to its traditional yard sale (formerly known as the barter fair), which will take place all day long throughout the village

L’événement Vide-greniers de l’ACA à Cazals Cazals a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Cazals-Salviac