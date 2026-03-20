Festival Musique en Bouriane

Église Cazals Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

Découvrez la nouvelle édition du festival "Musique en Bouriane" présentée par l'association du même nom "Musique en Bouriane"

Découvrez la nouvelle édition du festival "Musique en Bouriane" présentée par l'association du même nom "Musique en Bouriane". Plongez dans l'univers de la musique classique avec la participation d'artistes de renom, enrichissant la réputation prestigieuse de cet événement musical incontournable. Rejoignez-nous pour vivre des moments mémorables au cœur de la Bouriane, un plaisir et une expérience sensorielle incomparables !

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Église Cazals 46250 Lot Occitanie +33 6 81 78 72 44 info@musique-en-bouriane.org

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English :

Discover the new edition of the festival "Musique en Bouriane" presented by the association of the same name "Musique en Bouriane"

L’événement Festival Musique en Bouriane Cazals a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Cazals-Salviac