Soirée Cabaret Cazals
Soirée Cabaret Cazals jeudi 13 août 2026.
Cazals
Soirée Cabaret
Salle des fêtes Cazals Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
L'association pour la sauvegarde du patrimoine de Cazals vous convie à une soirée Cabaret avec Sébastien di Muro
L'association pour la sauvegarde du patrimoine de Cazals vous convie à une soirée Cabaret avec Sébastien di Muro. Piano live, variétés françaises, jazz, chants corses… vous passerez un beau moment !
.
Salle des fêtes Cazals 46250 Lot Occitanie +33 6 67 20 98 90 genevieve.roques@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’association pour la sauvegarde du patrimoine de Cazals invites you to a Cabaret evening with Sébastien di Muro
L’événement Soirée Cabaret Cazals a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Gourdon
À voir aussi à Cazals (Lot)
- Cazals en fête Cazals 17 juillet 2026
- Atelier Pêche Nature Cazals 23 juillet 2026