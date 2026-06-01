Cazals

Soirée Cabaret

Salle des fêtes Cazals Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

L'association pour la sauvegarde du patrimoine de Cazals vous convie à une soirée Cabaret avec Sébastien di Muro

L'association pour la sauvegarde du patrimoine de Cazals vous convie à une soirée Cabaret avec Sébastien di Muro. Piano live, variétés françaises, jazz, chants corses… vous passerez un beau moment !

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Salle des fêtes Cazals 46250 Lot Occitanie +33 6 67 20 98 90 genevieve.roques@gmail.com

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English :

L’association pour la sauvegarde du patrimoine de Cazals invites you to a Cabaret evening with Sébastien di Muro

L’événement Soirée Cabaret Cazals a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Gourdon