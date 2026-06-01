Forum des associations à Cazals Cazals
Forum des associations à Cazals Cazals samedi 5 septembre 2026.
Cazals
Forum des associations à Cazals
Place Hugues Salel Cazals Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Venez rencontrer les associations du secteur c'est le moment idéal pour choisir une activité ou pour découvrir de nouvelles expériences ! Les associations sportives, culturelles et de loisirs sauront vous conseiller.
Venez rencontrer les associations du secteur c'est le moment idéal pour choisir une activité ou pour découvrir de nouvelles expériences ! Les associations sportives, culturelles et de loisirs sauront vous conseiller.
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Place Hugues Salel Cazals 46250 Lot Occitanie +33 6 67 20 98 90 genevieve.roques@gmail.com
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English :
Come and meet the associations in the area: it’s the perfect time to choose an activity or discover new experiences! Our sports, cultural and leisure associations will be happy to advise you.
L’événement Forum des associations à Cazals Cazals a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Gourdon
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