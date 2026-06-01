Cazals

Forum des associations à Cazals

Place Hugues Salel Cazals Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Venez rencontrer les associations du secteur c'est le moment idéal pour choisir une activité ou pour découvrir de nouvelles expériences ! Les associations sportives, culturelles et de loisirs sauront vous conseiller.

Venez rencontrer les associations du secteur c'est le moment idéal pour choisir une activité ou pour découvrir de nouvelles expériences ! Les associations sportives, culturelles et de loisirs sauront vous conseiller.

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Place Hugues Salel Cazals 46250 Lot Occitanie +33 6 67 20 98 90 genevieve.roques@gmail.com

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English :

Come and meet the associations in the area: it’s the perfect time to choose an activity or discover new experiences! Our sports, cultural and leisure associations will be happy to advise you.

L’événement Forum des associations à Cazals Cazals a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Gourdon