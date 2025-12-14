Balade littéraire Sur le coteau des artistes Saint-Maixant

Balade littéraire Sur le coteau des artistes

17 Route de Malagar Saint-Maixant Gironde

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

2026-09-05

Le coteau des artistes nous conduit des terres de François Mauriac à celles d’Henri deToulouse-Lautrec, le temps d’un aller retour artistique et littéraire. La traversée se fait par les vignes et les chemins, en passant par Verdelais.

Journée complète

• 9h30 visite du Domaine de Malagar, accès à l’exposition permanente et au parc, puis départ de la balade à pied vers le Château Toulouse-Lautrec

• 13h déjeuner pique-nique fourni

• 14h30 visite du Château Toulouse-Lautrec, puis retour à pied vers Malagar

• Retour au Domaine de Malagar vers 17h30

Balade d’environ 12 km Sur la journée.

Sur réservation

En partenariat avec le Château Toulouse-Lautrec. .

17 Route de Malagar Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 17 17 accueil@malagar.fr

