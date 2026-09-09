Balade ludique à Bois-Colombes avec l’application Géocaching, Géocaching à Bois-Colombes, Bois-Colombes

Informations pratiques

Balade ludique à Bois-Colombes avec l’application Géocaching 19 et 20 septembre Géocaching à Bois-Colombes Hauts-de-Seine

Accès libre, équipement nécessaire : un smartphone équipé d’un GPS.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le géocaching est un jeu de piste numérique qui se pratique grâce à une application mobile sur smarphone et avec le GPS. Objectif : trouver des « géocaches » dissimulées un peu partout dans la commune !

Cette balade ludique dans Bois-Colombes, proposée par la Ville, permet de découvrir des lieux insolites ou disparus, des anecdotes historiques tout en vous amusant en famille ou entre amis.

Pour partir à la découverte des « géocaches » de Bois-Colombes, il faut télécharger l’application « Géocaching » disponible et gratuite sur Apple Store (Iphone) et Play store (Androïd).

Géocaching à Bois-Colombes 15 rue Charles-Duflos 92270 Bois-Colombes Bois-Colombes 92270 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 19 83 00 https://www.bois-colombes.fr/ville-attractive/patrimoine-et-histoire/ Ancien quartier de Colombes, la ville de Bois-Colombes a été créée en 1896. D’une superficie de 192 hectares, la ville accueille aujourd’hui 29 555 habitants. Bois-Colombes est une ville résidentielle comprenant un quartier d’affaires installé dans la partie sud du territoire. Tout au long de sa jeune existence, Bois-Colombes connaît plusieurs mutations et évènements marquant la ville et ses habitants. A la fin du XIXe siècle, à l’image des autres communes de la banlieue parisienne, la ville, favorisée par la présence de cinq lignes de chemin de fer desservant la région parisienne et la Normandie ainsi que d’une gare de marchandises, profite de l’industrialisation (industries mécanique et cosmétique) de la partie sud de son territoire principalement pour se développer. Les deux guerres mondiales ralentissent néanmoins ce mouvement. Trois bombardements américains en 1943 atteignent en effet des cibles industrielles mais aussi de nombreux pavillons et immeubles du quartier sud. Après celle de l’entre-deux-guerres, la ville connaît, dès les années 1950, une deuxième phase d’expansion démographique et économique. La désindustrialisation amorcée au tournant des années 1980 stoppe un temps le développement de Bois-Colombes qui vit, depuis les années 2000, un renouveau grâce à l’arrivée d’entreprises du tertiaire et à des projets d’aménagement urbain d’ampleur initiés dans les trois quartiers de la ville. SNCF, gares de Bois-Colombes, les Vallées et Bécon-les-Bruyères / lignes de bus : 167 et 178 / tramway : T1

Jeu de piste avec application

Ville de Bois-Colombes/Direction de la communication