Parcours commenté et à vélo dans Bois-Colombes, Complexe sportif Smirlian, Bois-Colombes

Informations pratiques

Parcours commenté et à vélo dans Bois-Colombes 19 et 20 septembre Complexe sportif Smirlian Hauts-de-Seine

Accès uniquement sur réservation et limité à 20 personnes. Réservations ouvertes à partir du 7 septembre 2026. Se munir d’un vélo. Durée : 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Les membres de l’antenne de Bois-Colombes de l’association Mieux se déplacer à bicyclette proposent une balade dans les 3 quartiers de la ville. Ponctuée de 10 arrêts, cette balade sera l’occasion d’en savoir plus sur l’histoire et le patrimoine de Bois-Colombes.

Complexe sportif Smirlian 11 avenue Renée 92270 Bois-Colombes Bois-Colombes 92270 Hauts-de-Seine Île-de-France 01.57.68.60.20 http://www.bois-colombes.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.bois-colombes.fr/ville-attractive/patrimoine-et-histoire/actualites/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 01.41.19.83.48. »}] Complexe sportif Smirlian Accès : SNCF gares de Bois-Colombes, les Vallées et Bécon-les-Bruyères / lignes de bus ; 167 et 178.

Circuit à vélo

Des jeunes cyclistes dans l’actuelle rue Adolphe-Guyot, 1907 (AMBC)