Circuit numérique « Les dessous du sud » de Bois-Colombes, Circuit numérique « Les dessous du Sud », Bois-Colombes
samedi 19 septembre 2026 · Circuit numérique "Les dessous du Sud" · Bois-Colombes
Informations pratiques
Circuit numérique « Les dessous du sud » de Bois-Colombes 19 et 20 septembre Circuit numérique « Les dessous du Sud » Hauts-de-Seine
Accès libre, équipement nécessaire : un smartphone équipé d’un lecteur de QR Code
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’aide d’un smartphone, scannez le QR code installé sur un potelet rue du Capitaine-Guynemer (au niveau de la promenade verte) et laissez-vous guider au fil d’une courte promenade composée de 5 étapes. Chacune propose une animation en motion design sur le patrimoine et les anecdotes du lieu. Les curieux pourront ainsi découvrir la promenade verte, le parc des Bruyères, l’ancienne soufflerie de l’usine Hispano-Suiza, etc.
Circuit numérique « Les dessous du Sud » Rue du Capitaine-Guynemer 92270 Bois-Colombes Bois-Colombes 92270 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 19 83 48 https://www.bois-colombes.fr/ville-attractive/patrimoine-et-histoire/actualites/ Transilien, ligne J (Gare de Bois-Colombes), ligne L (Bécon-les-Bruyères et Les Vallées). Bus 178 (La Paix ou Gare de Bois-Colombes) et 167 (hôtel de ville de Bois-Colombes).
Circuit avec application
Ville de Bois-Colombes
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