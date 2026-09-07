Informations pratiques

Circuit numérique « Les dessous du nord » de Bois-Colombes 19 et 20 septembre Circuit numérique « Les dessous du Nord » Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’aide d’un smartphone, scannez le QR code installé sur un potelet au niveau de l’école Jules-Ferry et laissez-vous guider au fil d’une courte promenade composée de 5 étapes. Chacune propose une animation en motion design sur le patrimoine et les anecdotes du lieu. Les curieux pourront ainsi découvrir l’école Jules-Ferry, l’espace Schiffers, le complexe sportif Smirlian, l’école Saint-Exupéry, la place Jules-Ferry, etc.

Circuit numérique « Les dessous du Nord » 67 rue Charles-Chefson 92270 Bois-Colombes Bois-Colombes 92270 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 19 83 48 https://www.bois-colombes.fr/ville-attractive/patrimoine-et-histoire/ Le circuit numérique imaginé par Bois-Colombes est une balade en cinq étapes, identifiées par des QR codes. Nul besoin de télécharger une appli quelconque, dégainez votre téléphone mobile et scannez le premier QR Code situé école Jules-Ferry… laissez-vous guider par la voix et l’animation qui apparaît sur votre écran. Transilien, ligne J (Gare de Bois-Colombes, ligne L (Les Vallées). Tramway T1 (Asnières-Quatre Routes). Bus 178 (Abbé-Glatz ou La Paix) et 167 (Cuny ou Amiral-Courbet)

Circuit avec application

Ville de Bois-Colombes