Exposition « Destination tropiques », Château des Tourelles, Bois-Colombes

Informations pratiques

Exposition « Destination tropiques » 19 et 20 septembre Château des Tourelles Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fantasmés ou réels, les tropiques continuent d’inspirer. A travers des propositions artistiques multiformes, quatorze artistes contemporains nous livrent leurs représentations et interprétations de cette partie du globe logée entre deux lignes imaginaires. S’adressant à tous, cette exposition rend également hommage au fort pouvoir de dépaysement de l’art.

Avec Dave BARANES · Grégoire BÉRAUD · Isabelle COURTOIS LACOSTE · Marie-Noëlle FONTAN · Bruno GADENNE · Gillian GENRIES · ICEM · INTERCALÉE · Hudesa KAGANOW · Anita LJUNG · MARCOLEPTIQUE · PÉREY · Sophie RAYNAL · Travel Roll par Raphaël SEYFRIED

Exposition visible du samedi 12 septembre au dimanche 8 novembre 2026, du mercredi au dimanche de 14h à 18h (jours d’ouverture susceptibles d’être modifiés durant les vacances scolaires). Des ateliers et des rencontres seront organisés autour de l’exposition. Plus d’informations sur https://bois-colombes.fr/

Château des Tourelles 98 rue Paul-Déroulède 92270 Bois-Colombes Bois-Colombes 92270 Hauts-de-Seine Île-de-France 01.41.19.83.00 https://www.bois-colombes.fr/ville-attractive/patrimoine-et-histoire/ [{« link »: « https://bois-colombes.fr/ »}] Situé dans le square Franklin-Roosevelt, le château des Tourelles a été construit en 1893 par les architectes colombiens Albert et Paul Leseine, à qui nous devons de nombreux bâtiments publics et privés locaux, notamment à Colombes.

Ce château au style éclectique typique du XIXe siècle (un mélange d’éléments architecturaux de diverses époques, du gothique à l’art nouveau) était une maison de villégiature privée. Acheté en 1928 par la ville de Bois-Colombes, il accueille alors des salles de réunion pour les associations, la caisse des écoles, la bibliothèque municipale ou encore, le bureau central de l’octroi. De 1950 à 2007, le château des Tourelles est loué par la Ville à la Sécurité sociale.

Après des travaux de réhabilitation, le bâtiment à l’apparence singulière accueille, depuis le 1er octobre 2022, un espace artistique contemporain accueillant expositions thématiques et artistes en résidence. Transilien, ligne J (Gare de Bois-Colombes), ligne L (Bécon-les-Bruyères et Gare des Vallées). Bus 178 (La Paix ou Gare de Bois-Colombes) et 167 (Hôtel de ville de Bois-Colombes)

Exposition « Destination tropiques »

© PÉREY – GUIMARD DANS LA JUNGLE