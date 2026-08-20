Conférence sur l’histoire de la société International flavors and fragances (IFF), Hôtel de ville de Bois-Colombes, Bois-Colombes

Informations pratiques

Conférence sur l’histoire de la société International flavors and fragances (IFF) Samedi 19 septembre, 18h00 Hôtel de ville de Bois-Colombes Hauts-de-Seine

Accès libre dans la limite des 50 places disponibles. Durée : 1h30 env.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

La conférence aura pour objet l’histoire de l’entreprise International flavors and fragances (IFF) et sa production à Bois-Colombes.

En 1914, Albert Schwarz installe à Bois‐Colombes (47 rue Victor‐Hugo) une succursale française de l’entreprise hollandaise Polak et Schwarz, qui produit et commercialise depuis 1880 des essences de fruits. Malgré de grandes difficultés pendant la Seconde Guerre mondiale, l’entreprise bois‐colombienne parvient à maintenir son activité et se spécialise dans la fabrication d’essences et de matières premières pour la parfumerie. En 1958, la société Polak et Schwarz fusionne avec la société Van Amerigen Haebler pour fonder la société International flavors and fragrances (IFF), qui conçoit et produit des matières premières aromatiques, des compositions parfumantes destinées aux entreprises de cosmétiques ou à des usages industriels (détergents, lessives, etc.) et des compositions aromatiques utilisées dans les produits alimentaires. Le site de Bois‐Colombes, spécialisé dans la recherche pour la conception des arômes, déménage en 2005 pour s’établir à Neuilly‐sur‐Seine.

Hôtel de ville de Bois-Colombes 15 rue Charles-Duflos 92270 Bois-Colombes Bois-Colombes 92270 Hauts-de-Seine Île-de-France 0141198300 https://www.bois-colombes.fr/ville-attractive/patrimoine-et-histoire/ Ancien quartier de Colombes, la ville de Bois-Colombes a été créée en 1896. D’une superficie de 192 hectares, la ville compte aujourd’hui 29 376 habitants. Bois-Colombes est une ville résidentielle comprenant un quartier d’affaires installé dans la partie sud du territoire. Tout au long de sa jeune existence, Bois-Colombes connaît plusieurs mutations et évènements marquant la ville et ses habitants. A la fin du XIXe siècle, à l’image des autres communes de la banlieue parisienne, la ville, favorisée par la présence de cinq lignes de chemin de fer desservant la région parisienne et la Normandie ainsi que d’une gare de marchandises, profite de l’industrialisation (industries mécanique et cosmétique) principalement de la partie sud de son territoire pour se développer. Les deux guerres mondiales ralentissent néanmoins ce mouvement. Les trois bombardements américains en 1943 atteignent en effet des cibles industrielles mais aussi de nombreux pavillons et immeubles du quartier sud. Après l’expansion démographique et économique de l’entre-deux-guerres, la ville connaît, dès les années 1950, une deuxième phase d’expansion. La désindustrialisation amorcée au tournant des années 1980 stoppe un temps le développement de Bois-Colombes qui vit, depuis les années 2000, un renouveau grâce à l’arrivée d’entreprises du tertiaire et à des projets d’aménagement urbain d’ampleur initiés dans les trois quartiers de la ville. Transilien, ligne J (Gare de Bois-Colombes), ligne L (Bécon-les-Bruyères et Gare des Vallées). Bus 178 (La Paix ou Gare de Bois-Colombes) et 167 (Hôtel de ville de Bois-Colombes)

Conférence

La distillerie de l’entreprise Polak et Schwarz (future IFF) dans les années 1940 (AMBC)