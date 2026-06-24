Hirtzbach

Balade ludique en famille

rue du château Hirtzbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 14:00:00

fin : 2026-07-13 17:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Tenue adaptée, chaussures de randonnée, petit sac à dos et bouteille d’eau.

Sur inscription.

Partez en famille sur les traces du grand cerf dans la forêt de Hirtzbach. Tout au long du parcours, observez bien le paysage pour trouver les indices cachés et relever les défis qui se présenteront à vous. Une balade ludique et accessible à tous. 0 .

rue du château Hirtzbach 68118 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20 jeunesse@cc-sundgau.fr

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English :

Appropriate clothing, hiking shoes, a small backpack, and a water bottle.

Registration required.

L’événement Balade ludique en famille Hirtzbach a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du Sundgau