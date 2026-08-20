Balade ludique et créative, Jardin de l’unité, Haut Valromey

Informations pratiques

Balade ludique et créative Samedi 19 septembre, 15h15 Jardin de l’unité Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:15:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:15:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Au Jardin de l’UNITÉ, découvrez les premiers « Cosmogrammes » installés en France de l’artiste Marko Pogačnik (Artiste de l’UNESCO pour la Paix).

Embarquez pour une balade ludique et créative, où énigmes et animations vous guideront à travers ce site éco-culturel unique. Une occasion de découvrir l’action locale et mondiale de l’Association Home for Humanity – l’Homme pour l’humAINité.

Au fil des arbres, entre rires et mélodies, nous avancerons ensemble, bercés par des contes, des poèmes et des chants venus de différents horizons. Et si le monde se transformait, grain après grain, pas après pas… à partir d’un simple jardin ?

Engagée dans une odyssée planétaire de 7 ans (2024-2030), l’association Home for Humanity crée des ponts entre les cultures, tisse des liens entre les initiatives qui protègent notre diversité écologique et culturelle. Son objectif ? Construire un avenir inclusif, durable et solidaire, pour les générations d’aujourd’hui et de demain.

La visite du parc est possible en autonomie de 9h à 15h.

Jardin de l’unité route de Neufontaine1260 Haut-Valromey Haut Valromey 01260 Hotonnes Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Au Jardin de l’UNITÉ, découvrez les premiers « Cosmogrammes » installés en France de l’artiste Marko Pogačnik (Artiste de l’UNESCO pour la Paix).

©CC Bugey-Sud