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Balade médiévale Place Royale Lescar

Balade médiévale Place Royale Lescar

Balade médiévale Place Royale Lescar samedi 8 août 2026.

Lieu : Place Royale

Adresse : Office de tourisme

Ville : 64230 Lescar

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 4 4 6 Tarif de base plein tarif

Lescar

Balade médiévale

Place Royale Office de tourisme Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 16:00:00
fin : 2026-08-08 17:30:00

Date(s) :
2026-08-08

Balade guidée dans la cité médiévale de Lescar: descente sur les remparts de la ville fortifiée, présentation du musée gallo-romain, entrée dans les oubliettes, et découverte de la Cathédrale Romane avec le trésor et la mystérieuse mosaïque du petit chasseur maure . 2000 ans d’histoires vous attendent à Lescar !   .

Place Royale Office de tourisme Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98 

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English : Balade médiévale

L’événement Balade médiévale Lescar a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Pau

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