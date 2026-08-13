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AGENDA · Lescar

Balade médiévale Place Royale Lescar

vendredi 2 octobre 2026 · Place Royale · Lescar

Balade médiévale Place Royale Lescar

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Place Royale
Adresse
Office de tourisme
Ville
64230 Lescar
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
4 4 6 Tarif de base plein tarif

Lescar

Balade médiévale

Place Royale Office de tourisme Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 15:00:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

Balade guidée dans la cité médiévale de Lescar: descente sur les remparts de la ville fortifiée, présentation du musée gallo-romain, entrée dans les oubliettes, et découverte de la Cathédrale Romane avec le trésor et la mystérieuse mosaïque du petit chasseur maure . 2000 ans d’histoires vous attendent à Lescar !   .

Place Royale Office de tourisme Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98 

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English : Balade médiévale

L’événement Balade médiévale Lescar a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pau

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