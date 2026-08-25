Informations pratiques

Le Conquet

Balade méditative dans le Parc marin direction l’île de Molène

Port du Conquet / Cale St Christophe Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-22 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-22

Partez pour une journée complète à la découverte des îles du parc marin d’Iroise lors d’une balade méditative. Rejoignez les îles sur une vedette confortable, marchez au rythme des vagues et de votre respiration, observez les oiseaux marins et méditez sur une plage. Une balade unique alliant nature et déconnexion.

Après avoir embarqué au Conquet, à la cale Saint-Christophe, la vedette vous amènera confortablement vers l’archipel de Molène, où l’on croise parfois phoques et dauphins. Au bout d’une vingtaine de minutes vous aborderez les premières îles aux eaux turquoises et débarquerez sur l’une d’elles. Entre respirations grâce à la marche afghane et méditations sur la plage, laissez votre esprit divaguer dans ces espaces bercés par les vagues et le vent. Dans le calme ambiant, vous vous laisserez aller à quelques rêveries. En chemin, nous prendrons le temps d’observer les oiseaux endémiques de ces terres isolées, un patrimoine naturel unique à découvrir et qui participera à votre déconnexion.

Cette balade est co-organisée par Balade Parc marin (balade en bateau) et Terre d’écume (Marche afghane, balade ornithologique, randonnée bien-être)

Paiement en espèces ou CB sur le bateau. .

Port du Conquet / Cale St Christophe Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 26 96 17 98

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English :

L’événement Balade méditative dans le Parc marin direction l’île de Molène Le Conquet a été mis à jour le 2026-08-22 par OT IROISE BRETAGNE