Le Conquet

La rue aux enfants

Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 15:00:00

fin : 2026-08-25 17:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Durant un temps, la rue sera rendue aux enfants et à leur famille en proposant diverses activités ludiques, sportives, artistiques et culturelles. Libre d’accès et ouvert à tous, sous la responsabilité des parents. .

Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 55 04

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English : La rue aux enfants

L’événement La rue aux enfants Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-10 par OT IROISE BRETAGNE