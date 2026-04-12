Saint-Molf

Balade musicale

Saint-Molf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-06-21 13:00:00

Date(s) :

2026-06-21

La commune de Saint-Molf organise la quatrième édition de sa balade musicale , parcours pédestre ponctué de 4 à 5 haltes musicales dans la commune. .

Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 50 77 accueil@saintmolf.fr

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English :

L’événement Balade musicale Saint-Molf a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44