Vide-greniers Stade René Berthe Saint-Molf
Vide-greniers Stade René Berthe Saint-Molf dimanche 14 juin 2026.
Saint-Molf
Vide-greniers
Stade René Berthe Rue de la Roche-Blanche Saint-Molf Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Ouvert au public. Stade René Barthe, parking de le Roche Blanche Saint-Molf
Bar et restauration sur place. .
Stade René Berthe Rue de la Roche-Blanche Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 52 65 j-l.berthe@orange.fr
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L’événement Vide-greniers Saint-Molf a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44
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