Balade Musique en chemin dans les Bois de la Comté Maison des Espaces Naturels Sallèdes
samedi 24 octobre 2026 · Maison des Espaces Naturels · Sallèdes
Informations pratiques
Sallèdes
Balade Musique en chemin dans les Bois de la Comté
Maison des Espaces Naturels D225 Sallèdes Puy-de-Dôme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:00:00
fin : 2026-10-24 16:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Musique en chemin… dans les Bois de la Comté est une balade musicale, poétique et sensible, pour Raconter et Vivre la nature en musique.
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Maison des Espaces Naturels D225 Sallèdes 63270 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
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English :
Music Along the Way… in the Bois de la Comté is a musical, poetic, and sensitive journey designed to tell the story of and experience nature through music.
L’événement Balade Musique en chemin dans les Bois de la Comté Sallèdes a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme