Balade Musique en chemin dans les Bois de la Comté Maison des Espaces Naturels Sallèdes

Informations pratiques

Sallèdes

Balade Musique en chemin dans les Bois de la Comté

Maison des Espaces Naturels D225 Sallèdes Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 14:00:00

fin : 2026-10-24 16:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Musique en chemin… dans les Bois de la Comté est une balade musicale, poétique et sensible, pour Raconter et Vivre la nature en musique.

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Maison des Espaces Naturels D225 Sallèdes 63270 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Music Along the Way… in the Bois de la Comté is a musical, poetic, and sensitive journey designed to tell the story of and experience nature through music.

L’événement Balade Musique en chemin dans les Bois de la Comté Sallèdes a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme