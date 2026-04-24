BALADE MUSIQUE VERTE Association Gare des Lumières Aisey-sur-Seine
BALADE MUSIQUE VERTE Association Gare des Lumières Aisey-sur-Seine dimanche 7 juin 2026.
Aisey-sur-Seine
BALADE MUSIQUE VERTE
Association Gare des Lumières 5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Au hasard d’une promenade en famille, nous vous proposons d’aller glaner quelques trésors cachés de la nature… Comme les enfants d’autrefois, nos trouvailles seront utilisés pour communiquer, attirer les oiseaux ou encore nous divertir en musique. La balade se transforme en ballade…
Découverte tout public en 2 temps.
15-16h balade
16-17h atelier (apporter un petit couteau de poche)
Enfants sous la responsabilité d’un adulte.
Ouvert aux adhérents (2€/journée-25€/année) .
Association Gare des Lumières 5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 45 53 58 garedeslumieres@gmail.com
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English : BALADE MUSIQUE VERTE
L’événement BALADE MUSIQUE VERTE Aisey-sur-Seine a été mis à jour le 2026-04-24 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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