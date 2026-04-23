Concert Poésie Rock !!! ARENES Association Gare des Lumières Aisey-sur-Seine

Aisey-sur-Seine

Concert Poésie Rock !!! ARENES

Association Gare des Lumières 5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Vous aviez aimé le duo guitare/chants? Vous l’aviez loupé !!!?

Rattrapage avec Arènes à 4 en versionRock…

Mélange des époques… Romantisme du XIXè siècle et musiques actuelles! Quand la musique fusionne avec la poésie…!

Ouvert aux adhérents (2€/jour/25€/année)

Restauration dès 19h (réservation plus que conseillée) .

Association Gare des Lumières 5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 45 53 58 garedeslumieres@gmail.com

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English : Concert Poésie Rock !!! ARENES

L’événement Concert Poésie Rock !!! ARENES Aisey-sur-Seine a été mis à jour le 2026-04-23 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)