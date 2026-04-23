Aisey-sur-Seine

SOPHROLOGIE (séance collective de découverte)

5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Méthodes simples et utiles pour prendre soin de soi au quotidien… La sophrologie se pratique en position assise, debout ou allongée, dans une tenue confortable et en respectant les limites de chacun. Possibilité d’amener un tapis, un coussin, un plaid (fauteuils et coussins dispo à la gare)

La séance se déroule en 3 temps..

Un temps d’accueil, d’échange. Chaque exercice est montré, expliqué.

Un temps de pratique.

Un temps d’échange, de retour, non obligatoire, pour exprimer ses ressentis.

Places limitées et réservation obligatoire .

5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 45 53 58 garedeslumieres@gmail.com

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English : SOPHROLOGIE (séance collective de découverte)

L’événement SOPHROLOGIE (séance collective de découverte) Aisey-sur-Seine a été mis à jour le 2026-04-23 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)